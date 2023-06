Transporte Público: ‘El último subsidio que se pagó fue el de febrero’

Lo reveló el Director de Transporte de la Municipalidad de Olavarría, Enzo Russo, en diálogo con Radio Olavarría. Esto impacta en el servicio diario, aclaró. Adelantó un incremento del precio del boleto por vía administrativa que, dijo, está entre uno de los más bajos de la región y su última actualización fue en diciembre.