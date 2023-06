Se cumplen 80 años del golpe del '43

Los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez saludan a la multitud en Plaza de Mayo el día del golpe de Estado, 4 de junio de 1943.

En un contexto atravesado por la Segunda Guerra Mundial, la Argentina estaba convulsionada por la muerte de varios líderes políticos de los años previos. Es así como se da la Revolución de 1943, tras el golpe del 4 de Junio, reseñó Eduardo Lazzari, en LU32.