Gabriel Rolón se presentará en el Teatro Municipal

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría se informa que Gabriel Rolón retornará el Teatro Municipal el próximo jueves 24 de agosto con la obra “Palabra Plena”, para la cual las entradas ya se encuentran a la venta.

La presentación será desde las 21 horas y sobre la obra se expresó que “somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena. El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada”.

“Palabra plena”, en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas. Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra. La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida.

Es por ello que el licenciado Gabriel Rolón vuelve con una propuesta teatral imperdible, con la dirección de Carlos Nieto, música original de Gabriel Mores y la Producción General Martín Izquierdo & Fen López.

Entradas (Sin numerar): $ 7150 Plateas-$ 6380 Pullman

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo