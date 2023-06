Cumple 25 años el primer destacamento de Bomberos

La de Loma Negra fue la primera dependencia descentralizada que se creó con la idea de acortar distancias y ganar tiempo ante las emergencias. El apoyo de la comunidad, de la Fundación Fortabat, del Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios, de la Municipalidad de Olavarría y de la Cooperativa Telefónica, fueron fundamentales para la creación de este primer destacamento. El Comandante General Raúl Ferreira, se refirió al tema en La Voz de Bomberos.