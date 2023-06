Durante el último año, se acompañaron 294 interrupciones voluntarias de embarazo

El Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva se encarga, entre otras funciones, de acompañar a personas que desean interrumpir de manera voluntaria su embarazo (IVE). Yanina Bormida, referente del espacio, comentó a Radio Olavarría que los números se incrementaron luego de la sanción de la Ley 27.610, aunque desde 2016 que se viene acompañando en nuestra ciudad. Desde ese año, hasta la fecha, se ha asistido a 722 personas.