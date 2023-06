“Representar al país es un honor y una gran responsabilidad”

Lo expresó Agustina Visotto, la joven olavarriense de 17 años que competirá en las Olimpíadas Internacionales de Biología, a realizarse en Emiratos Árabes del 3 a 11 de julio de este año. En diálogo con Radio Olavarría recordó el proceso para quedar seleccionada, sus sensaciones cuando le comunicaron había quedado primera en orden de mérito, el apoyo incondicional de su familia y la importancia de representar a Argentina en una competencia internacional