Centro de Estudiantes de Normal: ‘Esconden todo para no manchar la institución’

En la mañana de este viernes, pese a contar con las clases suspendidas, chicos y chicas de la Secundaria se reunieron para manifestarse, no solo por la presencia de ratas en la escuela, sino por otros problemas como la falta de agua y de condiciones sanitarias que ‘llevan años sin resolverse’.