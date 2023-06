Entregaron 6 viviendas del ‘Educadores’ y está a 9 de terminarse el barrio

Fue este viernes por la tarde, con un acto que se realizó en unidades habitaciones ubicadas sobre Avenida La Rioja. Se trata de la última tanda de las 146 casas originales, que comenzaron a gestarse a fines de los años ‘90. Para la entrega arribaron, por el Instituto de la Vivienda, Roberto Rojas, y Gianni Buono, vicepresidente del Instituto Cultural.