Alberto Fernández: “FANAZUL está de pie como se está poniendo de pie la Argentina”

El jefe de Estado sostuvo que FANAZUL “fue una empresa muy importante que el gobierno que me precedió entendió que no hacía falta que existiera”, y remarcó que “fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias, convencidos de que la Argentina no es un país llamado a industrializarse, sino que, decían entonces, podía ser el supermercado del mundo”.

“Estamos empezando a volver a poner en valor la industria de la defesa y a nuestras Fuerzas Armadas”, destacó el Presidente, y al mismo tiempo expresó su “orgullo por contar con Fuerzas respetuosas de la institucionalidad y absolutamente comprometidas con la sociedad argentina”.

Por su parte, el ministro Taiana resaltó la importancia de “tener una infraestructura productiva que permita desarrollar el valor agregado a la producción natural, la ciencia y la tecnología”, y en ese sentido aseguró que “la recuperación de las capacidades de Fabricaciones Militares es fundamental tanto para la defensa del país como para la promoción y estímulo a la pequeña y mediana empresa”.

En tanto, el titular de Fabricaciones Militares indicó que “hoy tenemos inversiones genuinas que van a alcanzar pronto los 6 millones de dólares y proyectos para seguir produciendo”, y añadió: “Podemos mostrar los números y demostrar que esta fábrica es viable y que fue cerrada con saña. Querían borrar de la imagen colectiva la idea de que esto era una fábrica productiva que generaba divisas y que era muy importante para la industria nacional”.

También participaron de la actividad el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac; y del Ejército, teniente general Guillermo Pereda; y el subjefe de la Armada, vicealmirante Eduardo Antonio Traina.