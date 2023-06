Más clasificados a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Se recuerda que toda la actividad es programada y coordinada desde la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Olavarría.

En el complejo El Triunfo se desarrolló la actividad de pádel, con los siguientes resultados: En Universitarios Masculino ganó la pareja Mac Intyre-Sosa, mientras que en el femenino Reyes-Acuña. En adultos mayores la victoria correspondió a Reser-Merlo en la rama masculina y a Conte-Etulain entre las mujeres.

En juveniles clasificaron a la etapa regional las siguientes parejas: Waimann-Masson en Sub14 Femenino, Hofmann-Acuña en Sub14 Masculino, Waimann-López Muratore en Sub16 Masculino, Allen-Rodríguez en Sub18 Femenino y Block-Dietrich en Sub18 Masculino.

De manera paralela, en la Casa del Deporte (sitio donde también tienen sus oficinas las Direcciones Municipales de Deporte Social y Gestión Deportiva), se llevó a cabo la etapa municipal de ajedrez, con los siguientes clasificados y clasificadas a la etapa regional: En Sub 14 Femenino No Federados Nahia Cavalleri, en Sub 16 Femenino No Federados Florencia Lamique, en Sub 14 Masculino No Federados Laureano Tescione, en Sub 16 Masculino No Federados Benicio Romero, en Sub 18 Masculino No Federados Agustín Lamique, en Femenino Universitario Libre Guadalupe Casasola y en Adultos Mayores Gabriel Iglesias.

El viernes, en el CEF 44, se desarrolló la actividad de Gimnasia Artística, disciplina que también ya conoce quiénes serán sus representantes en la etapa regional: En Sub 12 nivel 1 VIDA BOA, en Sub 15 nivel 1 VIDA BOA, en Sub 15 nivel 2 CEF 44, en Sub 12 Femenino nivel 2 CEF 44, en SUB 13 Masculino nivel 3 CEF 44, en SUB 18 Masculino nivel 4 CEF 44 y en SUB 18 nivel 2 Femenino CEF 44.

Por último, vale mencionar que el viernes también se inició la competencia en vóley, que continuará durante las próximas semanas.



Más actividad

Juveniles

El lunes será el turno de la competencia de fútbol playa, mientras que el martes será el momento del atletismo, con sede en la Pista Municipal ubicada en el Parque Avellaneda, en el sector donde se construye el Complejo Deportivo Municipal y la nueva sede del Instituto de Educación Física (ISFD 47).

El miércoles habrá nuevamente actividad de fútbol 11 en Estudiantes, mientras que durante el jueves y viernes el club bataraz será sede de la etapa municipal de Handball.



Adultos Mayores

El programa para personas adultas mayores también contempla actividad desde el lunes con el Pentatlón, desde las 13:30 horas, en Mariano Moreno.

Además, el lunes marcará también el comienzo de la actividad de bochas, con sede tanto en el club Álvaro Barros como en la Sociedad de Fomento del barrio CECO.

El martes 13 será el momento del truco en la Casa del Deporte, con actividad desde las 13:30 horas. Idéntico sitio horario para el jueves, momento en el que se llevará a cabo la etapa municipal de lotería.

Por último, el viernes 16 se llevará a cabo la actividad de tejo que debió ser suspendida el último jueves con motivo de las condiciones climáticas adversas.