El Teatro Municipal celebra los clásicos del rock nacional e internacional

El Teatro Municipal, en su cartelera para los próximos meses, ofrecerá dos espectáculos que reivindican a nuestro rock nacional y a los clásicos internacionales.

El primero de ellos llega de la mano de Adrián Barilari con “Canciones Doradas”, a presentarse en el mes de julio. En agosto, por su parte, ofrecerá un espectáculo la banda local “Caja Negra” y su tributo a Soda Stereo.

Las entradas para ambos shows se encuentran a la venta en boletería del Teatro.

A continuación se ofrece un detalle de los espectáculos.

Domingo 23 de julio, 20:00 horas: Adrián Barilari- Canciones Doradas

Será un show especial donde el público podrá disfrutar de un nuevo repertorio de Canciones Doradas, junto a los clásicos de siempre.

Una de las voces más emblemáticas del rock nacional recorre los escenarios junto a su banda, con las mejores canciones que marcaron una época.

En su momento solista, Barilari recorre el país con su disco “Canciones Doradas” grabado en el año 2007, y suma nuevas a su repertorio.

El disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el Setlist programado para esta gira sonarán temas como: “I still have found” de U2, “Pretty Woman”, “Lo haremos a mi modo” de Lenny Kravitz, “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, “El Show debe continuar” de Queen, “I do it for you” de Bryan Adams, “Le das mal nombre al amor” de Bon Jovi, de Eric Clapton, “Aún tengo blues”, “quiero saber que es el amor”, entre otros covers y uno de los temas que lo lanzó a la fama, “Mujer amante” y Volviendo a Casa de Rata Blanca.

La banda que acompaña a el artista está conformada por Norberto “Beto” Topini (batería), Demián Baez (guitarra y coros), Facundo Collado (teclados y coros), Javier Bisione (bajo y coros) y Ariel Vergara (guitarra).

Entrada general (sin numerar): $ 6600

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito.

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

Viernes 11 de agosto, 21:00 horas: Caja negra.

Caja Negra es una banda homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati formada en Olavarría en el año 2018. Está compuesta por Tati Freites en voz y guitarra, Fede Lapieza en teclado

y coros, Boni Bonifacio en bajo, Edu Grave en guitarra y Diego Chantiri en batería. Con un público fiel y con la celebración del legado de Cerati y Soda como leitmotiv, cada presentación de Caja Negra es una fiesta para los amantes de esta música. Si bien el grupo ha sido asiduo en sus presentaciones en su ciudad y la zona, cabe destacar algunas en particular:

– En noviembre del 2020 fueron parte del aniversario de Olavarría en el Teatro Municipal

– En diciembre del 2022 cerraron la muestra “Recital de fotos” de Andy Cherniavsky, después de una conferencia dada por la artista y el periodista Dany Jiménez

– En abril del 2023 realizaron un concierto sinfónico acompañados por la Orquesta Sinfónica

Municipal de Olavarría

El próximo 11 de agosto, en el Teatro Municipal, la banda festejará el cumpleaños de Gustavo haciendo un repaso por toda su obra, desde las primeras canciones con Soda hasta Fuerza Natural, su último disco de estudio. La iluminación y la escenografía preparadas especialmente para esta presentación enmarcarán un show que, desarrollado conceptualmente y enriquecido por el aporte de artistas invitados, será un hito en la historia de Caja Negra y un evento obligado para los amantes de Soda y Cerati.

Entradas (Sin numerar): $ 2420

