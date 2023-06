‘Nos hemos reunido más veces con Axel Kicillof, que con el director de desarrollo económico local’

En el marco del discurso de bienvenida a su fábrica, Jorge Sobarzo, al frente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, agradeció fuertemente la gestión del gobernador para con el interior de la provincia y con la industria.