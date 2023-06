24 horas de Innovación de la FIO: se espera que sea la edición más numerosa

Foto: Dante Lartirigoyen

El tradicional evento que organiza el Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Facultad de Ingeniería (CDEI) junto con la Municipalidad y la Fundación Loma Negra, tendrá su edición número 14 desde este jueves a las 13 horas en Aulas Comunes del Complejo Universitario. Esteban Seibel, director del CDEI, comentó en Lu32 que hay 170 inscriptos de 22 escuelas públicas y privadas. Finalizará el viernes a las 11 de la mañana con la entrega de premios.