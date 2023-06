Vacantes en la Justicia Provincial: ‘Tenemos esperanzas que se va a destrabar’

El Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, mantuvo una entrevista mano a mano con LU32, en ocasión de la visita este miércoles a la ciudad. Repasó algunos datos de la causa que se sigue por la obra reiniciada del Polo Judicial. También se refirió a la ‘paralización’ del nombramiento de funcionarios judiciales y compartió su preocupación. Adelantó que el gobernador quiere consensuar con la Oposición, los nombres que propondrá para Ministros de la Suprema Corte.