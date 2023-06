Referentes de un merendero reclaman por falta de apoyo

Foto: En Línea Noticias

Este miércoles por la tarde, integrantes de Conquistando Sonrisas, que funciona en el Barrio 104, cortaron la Avenida Ituzaingó, al quedarse sin ayuda de la Nación y denunciar que tampoco reciben nada del Municipio. En diálogo con Radio Olavarría, Carlos Angeloff, referente del merendero, indicó que ya no tienen más verduras ni alimentos secos hasta el próximo período de mercadería que “no sabemos cuándo será”, dijo.