Lerner vuelve a Olavarría y ya se venden las entradas

La velada será el viernes 8 de septiembre, desde las 21:00 horas.

Las entradas numeradas se encuentran a la venta, con los siguientes valores: $ 11.000 Plateas- $ 8.800 Pullman- $ 6.600 Súper Pullman.

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket. Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito. Venta on line articket.com.ar con crédito y débito. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

Alejandro Lerner: trayectoria

Con más de 40 años de carrera, Lerner fue distinguido y reconocido en los Premios Gardel 2022 con el Premio a la Trayectoria.

Músico, compositor, pianista. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1957. Rock, PopRock, Balada.

Contando con conocimientos clásicos y con tan solo 16 años graba un primer disco invitado por el gran músico argentino León Gieco y forma banda con el reconocido Gustavo Santaolalla.

A lo largo de su carrera ha compuesto para cine, teatro, series de tv, y para Disney (Chicken Little en español). Estudió en Nueva York y son su fuente de inspiración The Beatles y Bill Evans. Sus temas son interpretados por artistas de renombre internacional: Mercedes Sosa, Armando Manzanero, Luis Miguel (“Dame”), Miguel Rios, Marc Anthony, Il Volo, Alejandra Guzman, y en dueto Andrea Bocelli y Steve Wonder (Canzoni Stonate). etc.

Cantó junto al grupo australiano Air Supply, Gino Vannelli, Carole King, Paul Anka, Julio Iglesias, Bee Gees, Tom Jones, entre otros.

Su tema “Todo A Pulmón” versión 35 años, fue mezclada en su propio estudio El Pie Recording de Buenos Aires por el mítico ingeniero de grabación de The Beatles: Geoff Emeric.

Junto al Multi Grammy Winner el productor chileno Humberto Gatica produjo en Estados Unidos canciones para Carole King, Air Supply, Andrea Boccelli, IL vuolo y a la cantante canadiense Celine Dion en la versión en español de “Sola otra vez”.

Compone en Francia como invitado al castillo de Miles Copelan manager de The Police y Sting uniéndose a Dominic Miller guitarrista de este último.

Compone, canta y graba con el gran maestro Carlos Santana con quien realiza una enorme gira por Norte y Centro América lanza su éxito “Puro Sentimiento” en 2021. También recorre Latinoamérica en varias oportunidades junto al gran maestro Armando Manzanero en un espectáculo a dos pianos grabando temas como “Te Extraño”.

Fue nominado para 8 Grammy Latinos, y ha recibido en dos oportunidades el premio de ASCAP como el songwriter más exitoso de las radios latinas de los Estados Unidos.

Ha sido nominado con el premio Latin Songwriter Hall of Fame por la trascendencia de su obra en el mundo.

Es Embajador de la Unesco; entre múltiples premiaciones alrededor de Latinoamérica por su carrera y su persona, recibiendo una distinción en 2019 de los Compositores Latinoamericanos en CDMX. Se ha presentado en toda América Latina, USA, Canadá, España e Israel y ha dado infinidad de conciertos de piano y voz; ha compuesto cerca de 500 canciones. En lo personal, hace más de 20 años que está casado y es padre de una niña de 12 años y un niño de 7. Reside alternativamente entre Buenos Aires y Los Ángeles desde hace más de 30 años.

Este año vuelve a ser convocado como jurado en los programas de talentos más importantes de la TV.

Relanzó “Después de Ti” en nueva versión con el joven talento Rusherking que en menos de dos meses tuvo más de 11 millones de reproducciones. Su próximo disco en proceso de grabación bajo el sello Warner Music reúne duetos con jóvenes intérpretes, sus clásicos y nuevas canciones de su autoría.

Su última versión del tema Puro Sentimiento, tuvo la colaboración del maestro Carlos Santana, de Sofía Reyes y el joven artista urbano L-Gante.