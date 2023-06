Chaco: Piden la preventiva de los acusados en el Caso Cecilia

La causa de la mujer, que continúa desaparecida, sigue generando información. El periodista José Luis Mourazos se refirió a la situación en torno al cambio de estado de los acusados, de detenidos a tener prisión preventiva, cosa que puede puede ser este martes o, a más tardar el miércoles.