El coro Piedra y Camino se presenta a beneficio de CORPI

Será este domingo 2 de julio en el Teatro Municipal, con el espectáculo 'Mire qué lindo mi país' que interpretará la agrupación de Sierras Bayas. Está dirigido por Julio Rolhaiser, que hace 13 años tiene la batuta del grupo a cargo. La puesta recorre la música de toda la Argentina, , expresó en Radio Olavarría.