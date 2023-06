Alan Aguirre: ‘Que el Pueblo pueda dar vuelta la página de la mala política’

El precandidato por Principios y Valores dio a conocer sus propuestas por LU32. Aguirre es trabajador municipal, ha participado de la Juventud Sindical del gremio. Se reconoce peronista pero es crítico con la conducción del partido y con la gestión de gobierno, tal como el precandidato a presidente de su lista, Guillermo Moreno.