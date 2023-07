Eduardo Rodríguez: "Queremos un gobierno con austeridad"

El pre candidato a intendente por el Frente Renovador en Unión en la Patria presentó la lista de pre candidatos y pre candidatas a concejales que lo acompañarán en las PASO 2023, en un acto realizado en el Club Pueblo Nuevo. Contó con la presencia de vecinos, militantes, el candidato a diputado provincial Ricardo Lissalde y la actual diputada Luciana Padulo, quienes valoraron la figura de Rodríguez, ya que tiene la capacidad de lograr que Olavarría "vuelva a ser un faro para la región".