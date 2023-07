Por el temporal, hubo cortes de energía en distintas zonas de la ciudad y localidades

Foto: Archivo

Salieron de servicio diferentes líneas de media tensión durante la madrugada. Hubo zonas sin alumbrado público y otras sin servicio domiciliario. Fue necesaria la intervención de las cuadrillas de Coopelectric para poder devolver el suministro, explicó en LU32 Claudio Nápoli, gerente de distribución eléctrica de la cooperativa.