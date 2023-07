Chaco: Destacan a Gendarmería y al EAAF

El periodista José Luis Mourazos, se refirió a la actualidad del Caso Cecilia con Luis Occhi. Cargó duramente contra la administración de Capitanich y la Justicia Provincial, por no tener los peritos ni la infraestructura necesaria para concretar los análisis y pericias que permiten avanzar en la instrucción de la causa.