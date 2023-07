Parra: ‘Lidero, pero no soy el dueño, ni elijo con un dedo qué hay que hacer’

Uno de los precandidatos a intendente por Unión por la Patria, Hernán Parra, estuvo en LU32 en el espacio que hay para que se expresan en torno a ideas y proyectos. Parra se desarrolló muchos años al frente de la Panadería Venus, y también participó en la Unión Industrial y en la comisión directiva de CORIM.