Espectáculo musical en el Museo Emiliozzi

Desde el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi” se invita a participar de una nueva propuesta musical que se desarrollará en este emblemático espacio cultural.

Se trata de la presentación de la Orquesta Escuela y la Banda Juvenil “Hugo Bazzano”, dirigidas por Marcos Lorenzo, que se realizará el sábado 8 de julio, a las 17 horas.

El espectáculo, denominado “Disfrutando del Solsticio Hiemal” contará entre sus obras con el Vals Nº 2 de Shostakovich, The spirit of adventure (Película Up) y Recuérdame (Película Coco), entre otros.

La entrada es libre y gratuita.