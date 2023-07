Olavarría cuenta con ordenanza de Bebidas Espirituosas y prohibió la colocación de pasacalles

Graciela fue enfermera durante la Guerra de Malvinas y agradeció el reconocimiento a los ediles. Se trata del Honor al Mérito Ciudadano, votado por unanimidad en la sesión del pasado 22 de junio.

Luego, el propio Cea, emocionado, agradeció por la declaración y relató cómo se gestó la publicación. Daniel Leconitre destacó el culto a la palabra que el Dr. Cea.

Luego de un pequeño receso, de hecho, se comenzó con el tratamiento de los expedientes con despacho de comisión.

La concejal Amespil describió el primero de ellos, que era una resolución que implica algún tipo de reglamentación y limitaciones para la instalación con fines de vivienda o desarrollo productivo de Kochi Tue. Aclaró que se están estudiando los proyectos de zonificación, pero con esta resolución quedan fijadas las intenciones de los vecinos del paraje. Además, la resolución solicita la instalación de carteles nomencladores de las calles. Fue aprobado por unanimidad.

El siguiente proyecto fue una ordenanza para regular los pasacalles partidarios, ideado por la Unión Vecinal y con un anexo de un proyecto en el mismo sentido de la UCR Juntos. Fue el concejal Matrella que realizó un pequeño recorrido del expediente. Sostuvo que ellos lo habían presentado en un año no electoral. Señaló que la preocupación de ellos al reglamentar esto, tiene que ver exclusivamente con la seguridad. “Nos hubiese gustado que hubiera salido un poco antes, pero todavía estamos a tiempo”, manifestó, al tiempo que reconoció que hubo algunos agregados de un proyecto del bloque Juntos.

El concejal Endere destacó que se pudo llegar a un acuerdo entre la mayoría de las Fuerzas de componen el Concejo. Se lamentó que no se pudo profundizar en algunos puntos, y que se los trató de oportunistas, pero volvió a resaltar que, al menos, se pudo llegar a cierta armonía.

La concejal Arouxet resaltó que el proyecto original estaba firmado por el ex funcionario Mariano Ciancio por la Unión Vecinal y por Walter Vega. Reveló que no se debatió cuan seguro es o no un pasacalle, sino que se buscó prohibir el hacer publicidad a los partidos más chicos. Señaló que solo se podía hacer publicidad en sextuples, que ya estaban todos ocupados, porque el proyecto llegó hace unos días por Juntos, a diferencia de lo presentado por la UCR, hace más tiempo. Buscaban bloquear a todos, consideró la edil.

La concejal Creimer quiso aclarar algunas expresiones de Endere. Declaró que ellos, una vez electos, no solo representan a un partido, sino a toda la población. Mencionó cuestiones relacionadas al cambio de las reglas de juego, cerca de la campaña, que podrían beneficiar a un sector en particular, muy cerca del inicio del período de campaña. Manifestó el apoyo del proyecto de la UCR, porque se relaciona, exclusivamente con la seguridad de los pasacalles.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El concejal Endere introdujo el siguiente proyecto de ordenanza, relacionado con la reglamentación de la producción de bebidas espirituosas. Destacó como hito previo, la ordenanza que regula la producción de cerveza artesanal. Más allá del pésimo contexto nacional y el poco apoyo, dijo, la Comuna ha incentivado a los emprendedores, expresó. Recordó la situación que se hizo pública, donde Sebastián Bilotto, productor de gin, quería escalar la producción, pero no podía hacerlo por la falta de reglamentación. Endere aclaró que la norma expresa que, a medida que se va escalando, se debe cambiar el lugar donde se produce, por el peligro que tiene el destilado de alcohol alimenticio. Reconoció el trabajo de las comisiones que le dieron prioridad al proyecto.

Fue aprobado por unanimidad.

Tras aprobar, en conjunto, varios expedientes de donaciones. Se dio paso a los proyectos en tratamiento por acuerdo de los bloques.

Se aprobó por unanimidad una resolución que declara de interés el ‘Encuentro de Bandas’ que organiza el Colegio Libertas, que estuvo parado en pandemia y se retomó el pasado 2022, explicó la concejal Salerno. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Álvarez adelantó el siguiente proyecto, un pedido de informes sobre el sistema de salud pública de Olavarría. Más allá del conflicto actual, dijo, se mantienen problemas que, expresó, no quiere calificar como estructurales: guardias, atención en las localidades, turnos, bronquiolitis, falta de especialistas, infraestructura, salarios del personal por debajo de la línea de pobreza, escasez de recursos humanos de limpieza, y debilitación de la Atención Primaria de la Salud.

La concejal Arouxet saludó que no se haya archivado el pedido de informes, como les pasó con otro expediente. Se preguntó cuánto vale la vida de un paciente de las localidades y referenció respuestas que dio el intendente en una nota a Cadena 103. Pidió que se respondan varios pedidos de informes emitidos, pero que nunca fueron contestados. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

El último proyecto también fue un pedido de informes, presentado por la UCR Juntos, en este caso por el concejal Matrella, referido a las horas POLAD, adicionales de Policía. Fue aprobado por unanimidad.