El Teatro Municipal cumple 83 años: ‘Siempre tratamos de innovar’

La sala local llegó a un nuevo aniversario este viernes 7. Karina Ostertag lo dirige desde el 2007, último año de la gestión de Helios Eseverri, y dialogó con LU32 en la mañana. Comentó, sorprendida, que la mítica sala comenzó con muchas más proyecciones de cine, que puestas en escena.