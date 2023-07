La Orquesta Escuela y la Banda Juvenil tocaron en el Emiliozzi

Minutos luego de las 17 horas, se presentaron las agrupaciones -dirigidas por Marcos Lorenzo- con el espectáculo “Disfrutando del Solsticio Hienal”.

El repertorio incluyó obras del Vals Nº 2 de Shostakovich, The spirit of adventure (Película Up) y Recuérdame (Película Coco), entre otros.