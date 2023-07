El día después del 9 de Julio

Imagen: argentina.gob.ar

El historiador de Buenos Aires, Eduardo Lazzari, se refirió a lo acontecido por aquel tiempo. Destacó las diferencias que mejoraron el texto de la declaración, comparada con la de Estados Unidos, que fue la base usada por los representantes en Tucumán. También puso en valor el papel de Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas cuando se declaró la Independencia.