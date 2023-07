Encuentro Minero para ‘dar valor agregado a la actividad’

Este viernes se desarrolla en el Centro de Convenciones del Municipio, una jornada impulsada por la Comuna, la Cámara de la Piedra y las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, donde se reúne a los actores de la minería con presencia en Olavarría.