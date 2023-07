Déficit del Municipio: ‘Gastos que han crecido más de 10 veces: bonificaciones, compensaciones, publicidades’

El concejal Ubaldo García, de la bancada de Unión por la Patria, se refirió al déficit del primer semestre de la Comuna, conocido debido a la publicación por ley hace algunos días, que alcanza casi 650 millones de pesos hasta el 30 de junio. Los ingresos y egresos debe estar equilibrados, no es bueno el déficit, tampoco un súper superávit, explicó el contador, porque podría ser que queden sin concretar inversiones. Debe haber equilibrio, ponderó.