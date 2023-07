Repusieron la energía eléctrica en el edificio de Dorrego y Moreno

El viernes, un mes y medio luego del incendio que afectó al departamento del último piso, Defensa Civil autorizó a Coopelectric a reconectar el servicio. Lo confirmó Adrián Guevara en Radio Olavarría. El titular de DC indicó que recibieron un informe firmado por un ingeniero electromecánico, con las reformas ajustadas a lo que pide la reglamentación. Chequearon que todo fuese así y el mismo viernes la cooperativa repuso el servicio.