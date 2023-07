‘Hay más dudas sobre quien gana las elecciones, que sobre el proceso inflacionario, que debemos resolver’

La politóloga y economista Julia Strada, una de las directoras del Banco Nación, estuvo reunida con referentes locales en la Unión Industrial este miércoles. Acompañada por Maximiliano Wesner, en nota con Radio Olavarría se refirió a las inquietudes que recibe y a cómo se debe salir de esta situación. Reconoció que hay cuestiones que el gobierno no ha podido resolver, pero afirmó que se necesita ‘construir Poder para hacerlo.