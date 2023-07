Opinión: Sobre la apropiación del Estado y su aprovechamiento

En épocas de campañas electorales parecería que “todo vale”, pero no debería ser así. Con absoluta normalidad vemos cómo candidatos del oficialismo nacional y provincial utilizan programas, inauguraciones, eventos, propios de la actividad de gobierno y que no se vinculan a áreas propias de la función que cumplen. El único fin de esa estrategia es sacar algún rédito político partidario de cara a las elecciones.

Esto es algo que el kirchnerismo también hace en Olavarría.

Los ciudadanos debemos exigirles más a nuestros dirigentes, mínimamente que desempeñen los cargos para los que fueron designados de forma eficiente y con la responsabilidad que corresponde. Hoy tenemos un ministro de economía precandidato a Presidente, que se lo ve muy preocupado por inaugurar un nuevo simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas, o el tan esperado gasoducto, como si la economía de nuestro país corriera sobre rieles y hablándonos como si su gestión hubiera tenido algo de éxito.

Sin ir más lejos, la Presidente de AySA, Malena Galmarini, entregó hace pocos días 3 mil notebooks de un programa nacional en su distrito, Tigre, donde busca ser elegida intendente. Difícil encontrar cual es la relación para que, quien tiene que garantizar el saneamiento del agua potable de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano, sea responsable de esta entrega de tecnologías.

“Debemos terminar con la cultura de la apropiación del Estado” se ha cansado de pronunciar el Senador Martín Lousteau. Esto lo podemos repetir hasta el hartazgo porque hay un sector político que hoy tiene las riendas del gobierno nacional y provincial, que ha hecho de esto una total normalidad. Pero no hace falta ir tan lejos, en Olavarría candidatos del mismo signo político también lo hacen.

El precandidato a Intendente de La Cámpora, concejal y también responsable de ANSES, todos los días realiza un anuncio que nada tiene que ver con los variados cargos que ocupa: viviendas (de provincia), jornadas de salud (de provincia), festival del libro (con fondos provinciales), entrega de escrituras, por sólo nombrar algunos que hemos visto en los últimos días. Eso sí, todos correctamente ordenados para que se realicen en estos días de campaña electoral.

Es necesario elevar la vara, que quienes están a cargo de gestionar nuestros recursos lo hagan por el bien de nuestros vecinos, y no buscando un rédito electoral permanentemente.

Discutamos y debatamos propuestas, qué es lo que tenemos para ofrecer y cómo pensamos mejorar la vida de nuestros vecinos. Es entendible que les sea difícil explicar a nuestra gente cómo van a mejorar la economía, cuando hicieron todo mal. Cómo van a parar la inflación, cuando alcanzaron índices de pobreza históricos, y no han encontrado una mínima solución para frenarla.

Difícilmente alguna vez tomen conciencia y entiendan que no vale todo con tal de hacer campaña, y que deben cumplir en plenitud el cargo para el cual fueron designados. Que se comporten de forma responsable parece casi imposible, que dejen de tomarnos por inocentes también. No debemos seguir permitiéndolo, seamos quienes le ponemos un freno a estas prácticas de forma contundente para que no siga pasando.