ISFD 47: Galli recorrió la obra, que está cerca de concluir, destacó el ‘ritmo’ y cargó contra el gobierno por la inflación

De la actividad también tomaron parte el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, el secretario de Gobierno Hilario Galli, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli y el Director de Gestión Deportiva Oscar González.