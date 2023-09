Bioquímicos: “La situación es muy delicada”

Lo expresó en Lu32 Bruno Golinelli, integrante del Círculo de Bioquímicos de Olavarría. Descartó que se suspendan las atenciones y que se cobre un bono, como está pasando en otras provincias. Confirmó que están en tratativas con las obras sociales y prepagas para incrementar los honorarios.