“Hay que esperar el cierre de este ciclo electoral para ver si vamos a manejarnos con nuevas verdades"

Foto: Pagina 12

Lo consideró el doctor en Ciencias Sociales, José Luis Fernández. En diálogo con Lu32, realizó un análisis del panorama electoral, particularmente del surgimiento de la figura de Javier Milei, y su crecimiento luego de las PASO.