Pobreza: ‘Es creciente la demanda, es una realidad’

‘Este año, sobre todo, se han tenido que redoblar esfuerzos’ indicó Guillermina Amespil, al frente de Desarrollo Humano desde hace algunos días, al ser consultada por LU32, horas después de conocido el 40,1% de argentinos bajo la línea de pobreza.