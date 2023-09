Maximiliano Wesner denunció ‘persecución sistemática’ tras el resultado de las PASO

El candidato a intendente por Unión por la Patria ofreció una conferencia de prensa para "dar cuenta" de varios hechos "ante los olavarrienses". Denunció que se repartieron folletos con su nombre e imagen, no elaborados desde su espacio. También, otro hecho de inusitada gravedad, como que lo "persiguen" y "hostigan" a él y a su familia, en vehículos estacionados en su casa. Radicará la denuncia en la Justicia este viernes.