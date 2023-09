Escuela 503: convocaron una movilización para reclamar por una nueva combi

Foto ilustrativa/En Linea Noticias

Rosana Tolosa, integrante de un grupo de madres y padres de la institución, habló con Radio Olavarría y contó cuál es la situación. Indicó que la combi, que es modelo 2010, se rompió ocho veces en lo que va del año, y que desde hace un mes no pueden utilizarla. Señaló que de los arreglos y mantenimiento se encarga la Provincia, y que el dinero para la última reparación apareció en 48 horas, luego de que convocaran a una marcha para este lunes 2 en la Plaza Central.