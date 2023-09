Allanamiento por un posible caso de grooming

Este viernes por la tarde se realizó un importante allanamiento, luego de la denuncia de los padres de una menor de edad. El operativo fue encabezado por el fiscal Lucas Moyano, acompañado por fuerzas policiales, y se dio en el barrio Martín Fierro. Una persona de 30 años que residía en el domicilio allanado fue aprehendida.