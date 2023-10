Se presentó la segunda edición de La Ganadería que Viene

El evento, organizado por el medio de comunicación Zona Campo en conjunto con el Municipio de Olavarría, tendrá lugar los días 13 y 14 de junio de 2024 en el Centro de Convenciones. La presentación realizada en el Salón Blanco estuvo encabezada por el intendente Municipal Ezequiel Galli, acompañado por Miguel Viñuales de Zona Campo y Paulo Recabarren del Inta. La temática central será la ganadería sustentable.