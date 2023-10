Mestralet: “Lo que sucedió es un hecho bastante nefasto”

El candidato a intendente por el Frente de Izquierda, se expresó en Lu32 sobre la suspensión del debate organizado por la Jefatura Distrital. Consideró que se corrió de lugar a los protagonistas de la jornada, que eran los estudiantes, y que deja muy mal parada a las fuerzas políticas.