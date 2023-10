Un Viaje al Pasado de Olavarría: ‘Es común en otros lugares, pero no acá’

José Luis Prado, investigador del INCUAPA-CONICET de la Facultad de Ciencias Sociales, afirmó que se trata de algo inédito el trabajo y la sinergia entre los privados y el Estado en lo que tiene que ver con la atención que se le presta a la paleontología y arqueología.