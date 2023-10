Galli: ‘Salió muy bien. La metodología es interesante’

El intendente, en su papel de candidato de Juntos por el Cambio, respondió consultas de la prensa luego del encuentro. Señaló que estaba contento. Además poder celebrar los 40 años de Democracia en la Casa de Altos Estudios y que hayan estado los cuatro candidatos es muy valorable, sostuvo.