Mestralet: ‘Se mantuvieron en el guión, salieron poco y nada con las preguntas’

El referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores fue abordado por el periodismo al terminar la transmisión. Se reconoció nervioso al inicio, pero se tranquilizó cuando entendió que le iban a quedar cosas sin decir. Además, consideró que pudo entrar en el juego de interpelar al resto de los candidatos y salirse del guión que, según dijo, el resto no lo pudo hacer.