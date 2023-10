Galli: “Es vergonzoso que sigan queriendo ensuciarme”

El intendente municipal brindó una conferencia de prensa junto a José Luis Espert y Diego Santilli en la sede del PRO local. Se refirió a los últimos días de la campaña y opinó sobre los dichos de la ex funcionaria Estela García. La situación actual del país, y la fortaleza del espacio, fueron otros temas centrales.