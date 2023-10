La Minga cumplió 12 años y lo celebró con tres días de feria



Patricia Bahl, referente de la entidad de bien público que nuclea a más de 350 emprendedores, se expresó en Lu32 e hizo un balance de estos años, habló sobre los proyectos a futuro de la agrupación, y detalló cómo se desarrollaron los festejos por el aniversario.