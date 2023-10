Mario Cura: “Esperamos que a quien le toque gobernar tome las medidas necesarias para encarrilar al país”

El contador y referente de Encuentro Republicano Federal, se expresó en Lu32 luego del cierre de los comicios. Reiteró su apoyo a la candidatura de Ezequiel Galli y se mostró con mucha expectativa por los primeros resultados.