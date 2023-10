Municipales: el sindicato reclama por precarización, trabajadores monotributistas y contratados

En la mañana de este jueves, el gremio convocó a una conferencia de prensa en la Dirección de Políticas de Género, situada en el Barrio Alberdi, para visibilizar la situación. Además de José Stuppia, se expresaron trabajadores de la dependencia. Por otro lado, el titular del gremio, consideró que sería ‘muy bueno’ poder reunirse con Maximiliano Wesner antes del 10 de diciembre, más allá de decir que a la actual gestión ‘no le importa nada’.