Desafío ECO: “El objetivo es llegar al final y mejorar cada año”

La galerita, el vehículo eléctrico construido por estudiantes de las escuelas técnicas N°1 "René Favaloro" y N° 2 "Luciano Fortabat", participará del ‘Desafío ECO YPF’ los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En diálogo con Lu32, Diego Cunioli –director de la Escuela Técnica N° 1- contó cómo se prepararon para la competencia, qué cambios hubo que realizar, y cuál es el objetivo que se trazaron.